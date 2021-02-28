Стэмкос: не нужно сравнивать нынешние команды с теми, что играли в финале Кубка Стэнли

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:0).

«Не нужно сравнивать нынешние команды с теми, что играли в финале Кубка Стэнли в сентябре. Уже идёт другой сезон, все хотят победить. История останется с нами, но у соперника хорошая команда. Счёт не показал того напряжения, которое было на льду. В начале матча у нас было несколько плохих потерь, но затем мы исправились и усложнили сопернику жизнь. У «Далласа» не было большого количества моментов, а Васи был просто на высоте. Так что мне понравилась сегодняшняя игра», — сказал Стэмкос.

По итогам матча первой звездой признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Отразив 20 бросков, российский вратарь оформил второй шат-аут в сезоне. Второй звездой стал нападающий «Лайтнинг» Энтони Чирелли (1+1), третьей — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (1+1).