Скабелка: не скажу, что «Салават» — команда одного звена. Это стереотип

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (4:1).

«Хорошая игра, хороший раздражитель, сильный соперник. Девять матчей они не проигрывали. Уфа играет в интересный хоккей. У нас сегодня получилось.

Насколько важно было закрыть первое звено соперника? Задание было, когда они выходили на лёд, но я не скажу, что Уфа — команда одного звена. Это стереотип, который был в предыдущие годы. Да, может быть, тройка Маннинена играет у них чуть ярче, но в целом команда смотрится достаточно мощно», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Оба клуба ранее гарантировали себе выход в плей-офф. По итогам встречи определился соперник «Салавата» в плей-офф — им стал «Трактор».