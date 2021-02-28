Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, определив трёх лучших хоккеистов.
Третьей звездой стал защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм, оформивший дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).
Второй звездой признан защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), включая победный гол в овертайме. Это его второй дубль в сезоне (вновь в матче с «островитянами») и 13-й матч с 2+ голами за карьеру (c учётом плей-офф). Крис установил рекорд «Питтсбурга», превзойдя достижение Пола Коффи.
Первой звездой стал форвард «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, оформивший дубль в матче с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме.
Карлссон — о победном дубле в ворота «Анахайма»: мы с Теодором были им не нужны
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