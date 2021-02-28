Бобровский — о поражении в матче с «Каролиной»: я должен лучше играть при буллитах

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4 Б).



«Лично мне тяжело вот так проигрывать. Я должен лучше играть при буллитах. В остальном игра получилась очень неплохой», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча, несмотря на поражение по буллитам. Россиянин парировал 30 бросков из 33 в основное время и в овертайме. В серии буллитов он отразил только один бросок из четырёх — от Андрея Свечникова. Канадский защитник Дуги Хэмилтон, американский нападающий Винсент Трочек и чешский форвард Мартин Нечас поразили его ворота бросками «в домик». Бросок Нечаса оказался решающим.