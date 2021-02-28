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Какая пара плей-офф КХЛ на Западе вам интересна больше всего?

Какая пара плей-офф КХЛ на Западе вам интересна больше всего?
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге определились все пары первого раунда плей-офф. Пары Западной конференции выглядят следующим образом:

ЦСКА (1) — «Спартак» (8)
СКА (2) — «Динамо» Минск (7)
«Динамо» Москва (3) — «Северсталь» (6)
«Локомотив» (4) — «Йокерит» (5)

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какая пара плей-офф КХЛ на Западе вам интересна больше всего?».

Принять участие в опросе можно в Quiz.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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