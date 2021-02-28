Кровопусков — о продлении контракта с Шипачёвым: переговоры идут в верном направлении

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал ход переговоров о продлении контракта с капитаном команды Вадимом Шипачёвым.

«Когда подписывать контракты с игроками — перед плей-офф или во время плей-офф — зависит от каждого хоккеиста индивидуально. Что касается контракта Шипачёва, то переговоры идут в верном направлении. Работа идёт, есть прогресс в переговорном процессе. Думаю, что генменеджер клуба и агент Вадима ещё поработают и в ближайшее время мы увидим результат», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В этом сезоне нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв занял первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. В 57 матчах российский форвард забросил 20 шайб и отдал 46 результативных передач, записав на свой счёт 66 очков.