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Меркулов: «Динамо» рассмотрит вариант с Комаровым, если он будет готов вернуться в КХЛ

Меркулов: «Динамо» рассмотрит вариант с Комаровым, если он будет готов вернуться в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал об интересе клуба к возвращению из НХЛ нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Леонида Комарова.

«Мы рассмотрим кандидатуру Комарова, но на сегодняшний день его представители на нас не выходили. Официальной информации о том, что он возвращается в КХЛ, тоже нет. Но если он будет готов, мы готовы рассмотреть этот вариант», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комаров был выбран клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом раунде драфта-2006 под общим 180-м номером. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отдал две результативные передачи. Контракт Комарова с «Айлендерс» рассчитан до 2022 года, однако в этом сезоне финский форвард уже дважды прошёл через процедуру драфта отказов. В составе московского «Динамо» Комаров является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Леонид Комаров провёл лучший матч в сезоне НХЛ, во второй раз пройдя через драфт отказов
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