Кровопусков: у московского «Динамо» нет претензий к работе Крикунова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о работе главного тренера команды Владимира Крикунова в этом сезоне.
«У руководства и учредителей московского «Динамо» нет к работе Владимира Васильевича никаких претензий. Он доказывает своей работой, что может приводить команду к результату. Команда под его руководством заняла достойное третье место в регулярном чемпионате КХЛ. Надеюсь, что мы показали в сезоне, как мы можем играть и какая у нас хорошая игра», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Крикунов во второй раз в карьере возглавил московское «Динамо» в октябре 2018 года. Под его руководством бело-голубые пробились в полуфинал Кубка Гагарина в Западной конференции, где проиграли лишь будущему чемпиону — ЦСКА (1-4). В 2005 году Крикунов привёл динамовцев к победе в Суперлиге. Спустя год московский клуб под руководством заслуженного тренера России и Беларуси завоевал Кубок европейских чемпионов. В 2020 году «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России.
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