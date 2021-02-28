Крикунов — о стартовом вратаре «Динамо» на плей-офф: кто будет лучше, тот и начнёт

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказался об игре голкипера команды Александра Ерёменко в нынешнем сезоне.

«Мы-то пришли к мнению, кто будет основным вратарём в плей-офф. Мы знаем, что Ерёменко — лучший вратарь КХЛ по проценту отражённых бросков. Не только вы смотрите статистику — мы с ней работаем. Кто начнёт плей-офф? Кто будет лучше, тот и начнёт», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В этом сезоне Ерёменко принял участие в 26 матчах, в которых одержал 16 побед при коэффициенте надёжности 1,75 (второй результат в КХЛ) и проценте отражённых бросков 93,6 (лучший результат в лиге). Встреча с «Автомобилистом» стала 14-й кряду для российского голкипера, в которой он не пропустил больше двух шайб за матч. В последний раз Ерёменко пропускал больше двух голов в матче 24 ноября 2020 года.