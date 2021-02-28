Кровопусков — о всей системе «Динамо»: как сказал бы Мальцев, результат на табло

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о результатах системы клуба в этом сезоне. Впервые с 2014 года все команды системы прошли в плей-офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ соответственно.

«Как сейчас сказал бы Александр Николаевич Мальцев, результат на табло. Вы правильно сейчас отметили, что все три команды пробились в плей-офф: кто-то с последнего места, как вышка, молодёжь ещё играет, результат команды КХЛ мы с вами видели. Я считаю, что вся система динамовская начала работать на сто процентов.

Мы видим нашу академию, выпускные годы, из которых, как мне докладывал Виктор Андреевич, около 10–12 воспитанников планируется оставить в системе клуба. Поэтому на сегодняшний момент нам удалось полностью сбалансировать систему», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.