Кровопусков — о всей системе «Динамо»: как сказал бы Мальцев, результат на табло

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о результатах системы клуба в этом сезоне. Впервые с 2014 года все команды системы прошли в плей-офф КХЛ, ВХЛ и МХЛ соответственно.
«Как сейчас сказал бы Александр Николаевич Мальцев, результат на табло. Вы правильно сейчас отметили, что все три команды пробились в плей-офф: кто-то с последнего места, как вышка, молодёжь ещё играет, результат команды КХЛ мы с вами видели. Я считаю, что вся система динамовская начала работать на сто процентов.
Мы видим нашу академию, выпускные годы, из которых, как мне докладывал Виктор Андреевич, около 10–12 воспитанников планируется оставить в системе клуба. Поэтому на сегодняшний момент нам удалось полностью сбалансировать систему», — передаёт слова Кровопускова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 февраля 2021
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