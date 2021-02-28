Крикунов: «Северсталь» — неудобный соперник для «Динамо», но последний матч сыграли хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от противостояния с «Северсталью» в первом раунде плей-офф.

«Он для нас какой-то неудобный соперник, но последнюю игру, которую мы с ними проводили в Череповце, — сыграли хорошо, выиграли. Я уже тогда ребятам сказал, что это возможный наш противник в плей-офф будет, поэтому давайте сыграем так, чтобы было видно, что вы готовы играть против этой команды. Игра получилась, мы выиграли 5:2. Да, неудобная, рабочая команда, которая хорошо двигается, хорошо борется, ну, а там посмотрим, мы тоже сегодня не стоим на месте.

Этот год особенный, не только мы так тяжело вкатывались в сезон, все команды теряли игроков по ходу чемпионата, многие болели. Я еще летом говорил: «Быстрее бы все переболели, да и начали нормально работать». В основном у нас так и получилось: большая часть ребят переболела летом, но, к сожалению, из-за этого пострадала подготовка к чемпионату, поэтому и начинали так тяжело. Проще, наверное, было тем командам, которые болеть начали чуть позже, так как фундамент заложили, а потом кто-то уходил, болел, потом возвращался после болезни и начинал играть. Вначале было тяжеловато, тройки и пятёрки были разрушены, всё приходилось тасовать постоянно. Ну, а по ходу чемпионата все выздоровели, всех ребят физически подтянули, настроили игру и, наверное, поэтому завершили на мажорной ноте этот чемпионат: и забили больше всех, не успели исправить число пропущенных шайб, с этим похуже. А так, думаю, что команда готова к плей-офф, ребята находятся в хорошем физическом состоянии, а как играть будем — покажет плей-офф», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.