Мортенссон: Бэбкок — неплохой тренер. Он просто плохой человек

Известный шведский нападающий Тони Мортенссон поделился мнением о канадском тренере Майке Бэбкоке.

«Он относился к игрокам абсолютно без уважения. Я был молодым парнем, было очень тяжело. Он мог сломать меня, но у него не получилось. Он постоянно мне говорил, что я слишком маленький. Думаю, он на самом деле считал, что я недостаточно хорош для НХЛ. Он делал это, что почувствовать себя лучше. Он просто задира.

Должен признать, речи перед матчами он толкал феноменальные, вся команда сразу заряжалась энергией. Вообще он не плохой тренер, просто плохой человек», — приводит слова Мортенссона Expressen.

Бэбкок является единственным в истории хоккейным наставником — членом «Тройного золотого клуба», который в качестве главного тренера приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году). Также в 2016 году Бэбкок привёл сборную Канады к победе на Кубке мира.