Мичков побил рекорд Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ с МХК «Спартак» (6:1).

Таким образом, на счету 16-летнего форварда стало 55 (37+18) очков в 54 матчах текущего сезона. Это новый рекорд лиги среди игроков до 17 лет.

Предыдущий рекорд, принадлежавший экс-форварду «Красной Армии» Никите Кучерову, продержался 11 лет. В сезоне-2009/2010 будущий нападающий сборной России набрал 54 (29+25) очка в возрасте 16 лет.

«СКА-1946» осталось провести две встречи в регулярном чемпионате. На данный момент «армейцы» занимают третье место в Западной конференции. Санкт-петербургский клуб обеспечил себе выход в плей-офф.

17 лет Мичкову исполнится 9 декабря 2021 года.