Мичков побил рекорд Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет
Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ с МХК «Спартак» (6:1).
Таким образом, на счету 16-летнего форварда стало 55 (37+18) очков в 54 матчах текущего сезона. Это новый рекорд лиги среди игроков до 17 лет.
Предыдущий рекорд, принадлежавший экс-форварду «Красной Армии» Никите Кучерову, продержался 11 лет. В сезоне-2009/2010 будущий нападающий сборной России набрал 54 (29+25) очка в возрасте 16 лет.
«СКА-1946» осталось провести две встречи в регулярном чемпионате. На данный момент «армейцы» занимают третье место в Западной конференции. Санкт-петербургский клуб обеспечил себе выход в плей-офф.
17 лет Мичкову исполнится 9 декабря 2021 года.
Б. Миронов: надо радоваться, что Мичков проведёт в России ближайшие 5 лет
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