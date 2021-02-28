Светлов: учитывая все обстоятельства, «Амур» занесёт сезон себе в актив

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ для хабаровского клуба.

«Экспериментальная предсезонка ударила по всем клубам, но особенно тяжело было тем, кто много летает. «Амур» свои кубковые очки потерял в первой половине чемпионата, но не расклеился, провёл турнир достойно и профессионально. Судя по СМИ, и болельщики, и специалисты отметили — дальневосточный регион на финише не дал лиге заскучать.

Нет смысла делить отрезки чемпионата по тем или иным тренерам — это целостный турнир. Учитывая все обстоятельства, «Амур», на мой взгляд, занесёт сезон себе в актив. В родных стенах мы сыграли очень неплохо, были яркие победы, наших лидеров активно вызывали в сборные России. Это заслуга всех тренеров и руководителей клуба, включая моего предшественника Александра Гулявцева», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.