Ковалёв: готов помочь «Куньлуню» и продолжить работу, но предстоит решить много вопросов

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги сезона для китайского клуба.

«Работал с клубом два предыдущих года как ассистент, довелось стать главным, сразу был такой вызов для меня, но я привык к ним по своей карьере. Был готов к любому, понимая, что происходит в мире, через что проходят игроки. Самое главное, что клуб существовал. Необычный сезон, сделали по максимуму, думаю, что мы смогли показать достойный хоккей, удивить многих результатами.

Я всегда готов помочь клубу и продолжить работу, но предстоит решить много вопросов, в том числе места базирования клуба. Сборная Китая? Интерес остаётся, но сейчас не до этого, много другой работы должно быть проделано, пока мы дойдём до этого вопроса о тренерстве. Я был на трёх олимпиадах, поработать там в качестве тренера было бы хорошо. Но не время пока об этом говорить, мы ещё далеко от этого», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.