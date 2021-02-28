«Рейнджерс» — «Бостон»: Шестёркин пропустил шайбу и обратно заменён на Георгиева

В Нью-Йорке (США) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз» (0:3, идёт второй период).
На второй период в ворота «Рейнджерс» вернулся российский голкипер Александр Георгиев. Он сменил соотечественника Игоря Шестёркина.
Напомним, на 6-й минуте первого периода россиянин получил рассечение. Несмотря на это, Александр остался в игре, но пропустил шайбу после следующего броска. После этого место в воротах занял Шестёркин, который за 13 минут 19 секунд отразил один бросок из двух.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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