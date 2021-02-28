Кожевников: «Северсталь» может преподнести сенсацию в серии с московским «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Если судить по последним играм – это одна вещь, а плей-офф – совершенно другая. Мы помним, как «Спартак» играл с «Динамо» в прошлом году до шести матчей, хотя бело-голубые были сильнее. И «Спартак» может преподнести сюрприз, хотя ЦСКА сильнее.

И «Северсталь» со своей игрой может обыграть «Динамо». Катаются они здорово. Плей-офф – такая вещь, здесь многое зависит от вратарей. «Барыс» тоже может преподнести сюрприз, как в прошлом году.

Из этих трёх клубов я бы назвал в первую очередь «Северсталь». Думаю, с «Динамо» будет длинная серия. Команда сражается, вратари неплохие, могут преподнести сенсацию», — сказал Кожевников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.