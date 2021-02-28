«Бостон» в гостях уверенно обыграл «Рейнджерс», Бучневич очков не набрал

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Чарли Койл, который оформил дубль. По два очка в составе победителей набрали Чарли Макэвой (1+1) и Давид Пастрняк (0+2). Единственный гол у «Нью-Йорка» забил Колин Блэквелл.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 21 секунду, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 31 сейв. Игорь Шестёркин за 13 минут 19 секунд первого периода отразил один бросок из двух.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» 3 марта дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Брюинз» в Бостоне — с «Вашингтон Кэпиталз».