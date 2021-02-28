Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Бостон» в гостях уверенно обыграл «Рейнджерс», Бучневич очков не набрал

«Бостон» в гостях уверенно обыграл «Рейнджерс», Бучневич очков не набрал
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Чарли Койл, который оформил дубль. По два очка в составе победителей набрали Чарли Макэвой (1+1) и Давид Пастрняк (0+2). Единственный гол у «Нью-Йорка» забил Колин Блэквелл.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 21 секунду, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями. Голкипер хозяев Александр Георгиев совершил 31 сейв. Игорь Шестёркин за 13 минут 19 секунд первого периода отразил один бросок из двух.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» 3 марта дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Брюинз» в Бостоне — с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Койл (Пастрняк, Макэвой) – 06:41' (5x5)   0:2 Фредерик (Клифтон, Студничка) – 18:14' (5x5)   0:3 Макэвой (Пастрняк, Маршан) – 30:20' (5x5)   1:3 Блэквелл (Лафренье, Миллер) – 50:47' (5x5)   1:4 Койл (Курали) – 58:05' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021