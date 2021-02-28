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«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: Самсонов пропустил несложный бросок от Мальцева в ближний угол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева впереди со счётом 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

Первую шайбу в составе «Дэвилз» на 7-й минуте первого периода забросил российский нападающий Михаил Мальцев, ассистентами выступили Пи Кей Суббэн и Павел Заха. Эта шайба стала для 22-летнего форварда 2-й в сезоне. Ворота «Кэпиталз» защищает Илья Самсонов, который проводит первый матч с 17 января.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.