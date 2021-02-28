Лемье и Ритчи устроили яркую драку после финальной сирены в матче «Рейнджерс» — «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

После финальной сирены на льду вспыхнула драка с участием Брендана Лемье и Ника Ритчи. Хоккеисты перед вбрасыванием договорились о драке и скинули краги сразу после свистка. Они обменялись ударами, и арбитры с трудом разняли хоккеистов. Оба игрока были наказаны пятиминутным штрафом.

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В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» 3 марта дома встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Брюинз» в Бостоне — с «Вашингтон Кэпиталз».