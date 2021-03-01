Овечкин вывел вперёд «Вашингтон» в матче с «Нью-Джерси». Это его седьмая шайба в сезоне

В Ньюарке, на арене «Пруденшиал-Центр» продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз».

В первом периоде команды обменялись голами. На старте второго периода Бекстрём вывел гостей вперёд, но менее чем через минуту Шарангович восстановил паритет. Тем не менее, «Вашингтон» во второй двадцатминутке сумел отметиться ещё раз. Шайбу в актив записал лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин, ему ассистировали Ларс Эллер и Ник Дженсен.

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Россиянин забил уже седьмой гол в нынешнем регулярном чемпионате.

Минувший матч «Кэпиталз» также провели с «Нью-Джерси». Команда из столицы США выиграла со счётом 5:2. При этом в той встрече Александр Овечкин не отметился результативными действиями.