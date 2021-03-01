Овечкин повторил достижение Айзермана

Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, россиянин довёл количество голов в НХЛ, забитых на выезде, до 362. По этому показателю он сравнялся с легендарным Стивом Айзерманом. Теперь он делит с ним второе место, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на странице в «Твиттере».

Лидерство по этому статистическому показателю у Уэйна Гретцки, который за годы карьеры отличился в гостевых матчах 402 раза.

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Напомним, что гол в ворота «Дэвилз» стал для российского нападающего седьмым в нынешнем сезоне.