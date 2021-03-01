Овечкин повторил достижение Айзермана
Лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Таким образом, россиянин довёл количество голов в НХЛ, забитых на выезде, до 362. По этому показателю он сравнялся с легендарным Стивом Айзерманом. Теперь он делит с ним второе место, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» на странице в «Твиттере».
Лидерство по этому статистическому показателю у Уэйна Гретцки, который за годы карьеры отличился в гостевых матчах 402 раза.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, что гол в ворота «Дэвилз» стал для российского нападающего седьмым в нынешнем сезоне.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
01:36
-
01:33
-
01:21
-
00:52
-
00:45
- 28 февраля 2021
-
23:51
-
23:26
-
22:35
-
22:20
-
21:47
-
21:25
-
21:04
-
20:47
-
20:37
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
17:39
-
17:00
-
16:36
-
16:12
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:47
-
13:28
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:46
-
12:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам