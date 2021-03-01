Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье, Михаэль Раффль и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него седьмой в нынешнем сезоне НХЛ. Также ранее он отличился двумя забитыми голами.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.