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Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» встречался с «Филадельфией Флайерз». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончился победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Шон Кутюрье, Михаэль Раффль и Джеймс ван Римсдайк. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него седьмой в нынешнем сезоне НХЛ. Также ранее он отличился двумя забитыми голами.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Фараби, ван Римсдайк) – 20:22' (5x5)   0:2 Раффль (Хег, Майерс) – 21:37' (5x5)   0:3 ван Римсдайк (Фараби, Проворов) – 35:23' (5x5)
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