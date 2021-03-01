Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встретился с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой столичного клуба со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Якуб Врана, Никлас Бекстрём и российский нападающий Александр Овечкин. В составе хозяев забивали Михаил Мальцев и Егор Шарангович.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов совершил 17 сейвов. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».