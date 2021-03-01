Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» встретился с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой столичного клуба со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Якуб Врана, Никлас Бекстрём и российский нападающий Александр Овечкин. В составе хозяев забивали Михаил Мальцев и Егор Шарангович.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов совершил 17 сейвов. Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мальцев (Суббэн, Заха) – 06:45' (5x5) 1:1 Врана (Уилсон, Диллон) – 15:36' (5x5) 1:2 Бекстрём (Уилсон, Врана) – 22:32' (5x5) 2:2 Шарангович (Вуд, Зейджак) – 23:20' (5x5) 2:3 Овечкин (Эллер, Дженсен) – 33:37' (5x5)
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