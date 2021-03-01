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«Нэшвилл» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-1»

«Нэшвилл» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Ник Казино, Ээли Толванен и Эрик Хаула. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Кевин Стенлунд. Российский защитник гостей Владислав Гавриков получил 12 минут и 48 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Стенлунд (Нэш, Джонс) – 03:45' (5x5)   1:1 Казинс (Арвидссон, Джохансен) – 07:05' (5x5)   2:1 Толванен (Форсберг, Йози) – 29:44' (5x4)   3:1 Хаула – 58:08' (4x5)
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