«Нэшвилл» обыграл «Коламбус», у Гаврикова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» встречался с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоялся в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Ник Казино, Ээли Толванен и Эрик Хаула. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Кевин Стенлунд. Российский защитник гостей Владислав Гавриков получил 12 минут и 48 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.