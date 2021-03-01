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Никита Задоров забил первый гол в сезоне НХЛ

Никита Задоров забил первый гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличился российский защитник Никита Задоров и Райан Карпентер. Для россиянина этот гол стал первым в текущем сезоне НХЛ. Ранее он записал в свой актив 5 результативных передач. За «Детройт» единственную шайбу на данный момент забросил Сэм Ганье.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

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