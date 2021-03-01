Овечкин сократил до четырёх шайб отставание от Эспозито по голам за карьеру в НХЛ

В очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой столичного клуба со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Якуб Врана, Никлас Бекстрём и российский нападающий Александр Овечкин. В составе хозяев забивали Михаил Мальцев и Егор Шарангович. Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 7-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Филу Эспозито по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 713 точных бросков, у занимающего шестое место легендарного канадца — 717.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).