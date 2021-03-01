Патрик Кейн – пятый уроженец США, забивший 400-й гол в НХЛ в возрасте не старше 32 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Задоров, Райан Карпентер (2), Пиус Зутер, Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Алекс Дебринкэт. В этом матче Патрик также отметился ещё двумя результативными передачами. 32-летний Кейн забросил 400-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в 996 матчах за карьеру в лиге на счету Патрика теперь стало 1056 (400+656) очков.



Форвард стал пятым уроженцем США, забившим 400-й гол в НХЛ в возрасте не старше 32 лет. Майк Модано, Кит Ткачук и Джереми Рёник достигли этой отметки, когда им был 31 год, а Пэт Лафонтен – в возрасте 30 лет и 51 дня.