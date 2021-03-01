Гимаев: какая разница, сколько лет Ерёменко, если он показывает результат?

Экс-защитник московского «Динамо» и «Северстали», хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от встречи своих бывших клубов в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Динамовцам не стоит расслабляться. В Череповце точно будут тяжёлые игры. Команда Андрея Разина, хорошо поработавшего в регулярном чемпионате, может мобилизоваться именно в домашних матчах. У «Северстали» крепкая команда с характером. Без каких-то звёзд, но зато каждый хоккеист знает своё место на льду и чётко выполняет тренерскую установку.

Главный козырь «Динамо» – ударная связка нападения Шипачёв — Яшкин. Вадим – лучший ассистент и бомбардир завершившейся регулярки, Дмитрий стал лучшим снайпером. Это о многом говорит, поэтому соперникам бело-голубых приходится тяжело. У Владимира Крикунова всегда были системные команды, способные прибавить в нужный момент. Опыт Владимира Васильевича точно москвичам пригодится. Отмечу сильно прибавившего Муранова, универсальность Линдберга, а вот Пяаярви нужно играть сильнее. В полном порядке голкипер Ерёменко. Многие пеняют на его возраст, но какая разница, сколько человеку лет, если он показывает результат? Александр здоров и готов к плей-офф, а Бочаров и Гарипов могут его неплохо подстраховать», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.