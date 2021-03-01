КХЛ отменила «2+10» защитника «Магнитки» Пашнина за силовой приём против Кравцова

Континентальная хоккейная лига отменила удаление защитника магнитогорского «Металлурга» Михаила Пашнина, полученное в матче регулярного чемпионата с «Трактором». На 46-й минуте встречи главный арбитр Сергей Кулаков наказал защитника «Магнитки» малым и дисциплинарным штрафом (2+10) за атаку в область головы и шеи форварда челябинской команды Виталия Кравцова.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Металлург» — «Трактор». Время – 45:40. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Металлурга» Михаила Пашнина по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в официальном сообщении КХЛ.

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