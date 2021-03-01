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Тротц — о Сорокине: Илья проделал действительно хорошую работу

Тротц — о Сорокине: Илья проделал действительно хорошую работу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:0). Голкипер сделал второй шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков.

«Если вы поговорите с любым вратарём или тренером вратарей, они скажут, что одна из самых сложных игр — это когда вы не заняты. Легко позволить своему разуму блуждать и всё такое, так что, я думаю, Илья проделал действительно хорошую работу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

Примечательно, что проводящий дебютный сезон в НХЛ Сорокин в этой регулярке принял участие в пяти матчах. На данный момент обе победы в лиге Илья одержал, не пропустив ни одной шайбы. Остальные три матча с Сорокиным в воротах «островитяне» проиграли.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил второй подряд шат-аут в НХЛ
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