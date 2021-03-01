Тротц — о Сорокине: Илья проделал действительно хорошую работу

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал игру вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:0). Голкипер сделал второй шат-аут в сезоне, отразив 20 бросков.
«Если вы поговорите с любым вратарём или тренером вратарей, они скажут, что одна из самых сложных игр — это когда вы не заняты. Легко позволить своему разуму блуждать и всё такое, так что, я думаю, Илья проделал действительно хорошую работу», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.
Примечательно, что проводящий дебютный сезон в НХЛ Сорокин в этой регулярке принял участие в пяти матчах. На данный момент обе победы в лиге Илья одержал, не пропустив ни одной шайбы. Остальные три матча с Сорокиным в воротах «островитяне» проиграли.
- 1 марта 2021
-
10:36
-
10:14
-
10:00
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:35
-
08:06
-
07:57
-
07:44
-
05:45
-
04:59
-
03:51
-
03:29
-
02:40
-
01:36
-
01:33
-
01:21
-
00:52
-
00:45
- 28 февраля 2021
-
23:51
-
23:26
-
22:35
-
22:20
-
21:47
-
21:25
-
21:04
-
20:47
-
20:37
-
19:29
-
19:25
-
19:00
-
18:39
-
18:30
-
17:39