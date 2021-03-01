Овечкин: в последних матчах моё звено создавало недостаточно голевых моментов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2) подвёл итоги встречи для своего звена.



«Я думаю, в паре последних матчей моё звено создавало недостаточно голевых моментов. Но теперь с самого начала встречи каждый из нас чувствовал себя хорошо, мы здорово контролировали шайбу, создавали весьма хорошие моменты в нападении. Но главное, что мы хорошо играли в средней зоне. Мы не делали много потерь и обрезов, проходили нейтральную зону на скорости и много поддерживали друг друга», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ в русской версии.

Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 7-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Филу Эспозито по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 713 точных бросков, у занимающего шестое место легендарного канадца — 717.