Гимаев: после серии с «Йокеритом» будет ясно, включится ли «Локомотив» в чемпионскую гонку

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом».
«Основная проблема «Йокерита» в том, что все матчи, включая домашние, финской команде придётся провести на чужой площадке, в Ярославле. Но главное – после серии с финнами будет понятно, готов ли «Локомотив» наконец-то включиться в чемпионскую гонку или нет. Андрей Скабелка – системный тренер, который умеет грамотно организовать игру, проанализировать и полностью разобрать соперника.
Фаворит в этой паре – «Локомотив». У «железнодорожников» традиционно много талантливой молодёжи, есть бегунки, способные как отдать, так и забить. Но всухую «Йокерит» не проиграет, пускай команду по ходу сезона и подкашивали постоянные карантины, отсутствие болельщиков на домашних матчах и сбитый график игр с регулярными переносами», — сказал Гимаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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