Защитник «Вашингтона» Диллон устроил яркую драку с форвардом «Нью-Джерси» Бастианом
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» встретился с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и закончился победой столичного клуба со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Якуб Врана, Никлас Бекстрём и российский нападающий Александр Овечкин. В составе хозяев забивали Михаил Мальцев и Егор Шарангович. В середине второго периода состоялась яркая драка, участниками которой стали защитник «Вашингтона» Бренден Диллон и форвард «Нью-Джерси» Натан Бастиан. По её итогам оба хоккеиста были наказаны пятиминутными штрафами.
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