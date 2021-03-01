«Авангард» представил проморолик к старту розыгрыша Кубка Гагарина

Омский «Авангард» представил проморолик к стартующему завтра, 2 марта, розыгрышу Кубку Гагарина.

«Мы долго думали, каким должен быть этот ролик. Перед плей-офф их обычно бывает много — пафосные, эпичные, масштабные… Но на этот раз мы решили быть скромнее — и просто сняли лучший», — написано в анонсе к ролику на YouTube-канале «ястребов».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».

По итогам минувшего регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в Восточной конференции, выиграв дивизион Чернышёва. В первом раунде плей-офф команда Боба Хартли встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Расписание матчей: 2 марта, 4 марта, 6 марта, 8 марта и, если потребуется, 10 марта, 12 марта, 14 марта.