«Авангард» представил проморолик к старту розыгрыша Кубка Гагарина
Омский «Авангард» представил проморолик к стартующему завтра, 2 марта, розыгрышу Кубку Гагарина.
«Мы долго думали, каким должен быть этот ролик. Перед плей-офф их обычно бывает много — пафосные, эпичные, масштабные… Но на этот раз мы решили быть скромнее — и просто сняли лучший», — написано в анонсе к ролику на YouTube-канале «ястребов».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Авангарда».
По итогам минувшего регулярного чемпионата омский клуб занял второе место в Восточной конференции, выиграв дивизион Чернышёва. В первом раунде плей-офф команда Боба Хартли встретится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Расписание матчей: 2 марта, 4 марта, 6 марта, 8 марта и, если потребуется, 10 марта, 12 марта, 14 марта.
«Авангард» Хартли впервые выиграл дивизион. Теперь в плей-офф КХЛ сойдутся тренеры-канадцы
«Ястребы» сыграют с «Автомобилистом» Билла Питерса, которого уже называют главным разочарованием сезона.
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