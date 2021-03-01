Малкин: недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот всё наладится

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:2), в котором за 18 минут нанёс лишь один бросок в створ ворот и выиграл половину вбрасываний.
«Ничего хорошего. В каждой игре и у меня, и у моего звена есть шанс отличиться. Опять же, надо работать. Надеюсь, всё-таки смогу забить пару голов и помочь команде победить. Я недоволен своей игрой, но чувствую, что вот-вот всё наладится», – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе победителей отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, совершив 20 сейвов. Россиянин сделал второй шат-аут подряд, первый был оформлен 17 февраля в матче с «Баффало Сэйбрз».
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