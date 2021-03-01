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Россияне выступят на чемпионате мира 2021 года под флагом ОКР или Федерации хоккея России

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россияне выступят на чемпионате мира 2021 года под флагом ОКР или Федерации хоккея России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что россияне выступят на чемпионате мира 2021 года под флагом ОКР или ФХР. Турнир пройдёт в Латвии (Рига) с 21 мая по 6 июня.

«Что касается чемпионата мира, то всё нормально, наши спортсмены там выступят. Они будут представлять либо федерацию, либо олимпийский комитет. Поскольку на логотипе ОКР есть триколор, то нет сомнений, какую сборную они будут представлять», — цитирует Курбатова ТАСС.

В связи со вступившими в силу в декабре санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна.

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