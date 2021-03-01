Никитин: Юханссон будет первым номером ЦСКА в плей-офф, Шарыченкова благодарю за регулярку

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов перед стартующим розыгрышем Кубка Гагарина.
«Почему ЦСКА, потеряв летом лидеров, добился прежнего результата? Состав у нас всё равно сохранился, 10 человек ушло, 10 осталось. К этой базе можно было подтягивать новичков, это была главная задача. Те ребята, которые пришли в команду, у них есть высокий уровень мастерства и амбиций, поэтому они в ЦСКА и шли. Всё это позволило нам хорошо пройти регулярный чемпионат.
Мы Юханссона готовили весь сезон к тому, что он будет первым номером в плей-офф. Шарыченков здорово помог и команде, и Ларсу, хотел бы его поблагодарить за работу в регулярке.
Как шли к Кубку Континента? Откровенно говоря, мы не готовились к выигрышу этого трофея. На матч в Казани мы выходили не за Кубком Континента, а готовиться к плей-офф через встречу с классным соперником. То, что получилось выиграть — это результат работы всей команды. Был непростой сезон, и самое интересное только начинается», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 марта 2021
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:35
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:00
-
09:51
-
09:34
-
09:00
-
08:35
-
08:06
-
07:57
-
07:44
-
05:45
-
04:59
-
03:51
-
03:29
-
02:40
-
01:36
-
01:33
-
01:21
-
00:52
-
00:45