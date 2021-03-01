Никитин: Юханссон будет первым номером ЦСКА в плей-офф, Шарыченкова благодарю за регулярку

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов перед стартующим розыгрышем Кубка Гагарина.

«Почему ЦСКА, потеряв летом лидеров, добился прежнего результата? Состав у нас всё равно сохранился, 10 человек ушло, 10 осталось. К этой базе можно было подтягивать новичков, это была главная задача. Те ребята, которые пришли в команду, у них есть высокий уровень мастерства и амбиций, поэтому они в ЦСКА и шли. Всё это позволило нам хорошо пройти регулярный чемпионат.

Мы Юханссона готовили весь сезон к тому, что он будет первым номером в плей-офф. Шарыченков здорово помог и команде, и Ларсу, хотел бы его поблагодарить за работу в регулярке.

Как шли к Кубку Континента? Откровенно говоря, мы не готовились к выигрышу этого трофея. На матч в Казани мы выходили не за Кубком Континента, а готовиться к плей-офф через встречу с классным соперником. То, что получилось выиграть — это результат работы всей команды. Был непростой сезон, и самое интересное только начинается», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.