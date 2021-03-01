Кетов: СКА подошёл к плей-офф в оптимальной форме. Горим в ожидании старта

Капитан СКА Евгений Кетов поделился ожиданиями от серии с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф.

«Непростое начало сезона, особенно когда все болели. Вышли с высоко поднятой головой из этой ситуации, нас удачно подменила наша молодёжь, некоторые из ребят проявили себя и остались в составе. Мы подошли к плей-офф в оптимальной форме. Считаю, что мы готовы.

В плей-офф цена ошибки высока, все команды настраиваются на первую игру. Стоит ожидать высоких скоростей и много силовой борьбы. Тот, кто будет более заряжен в начале матча, тот и завладеет преимуществом. Эмоции в плей-офф другие, мы уже сейчас это понимаем и горим, ожидая день старта.

Получается, я очень много выхожу в меньшинстве, если есть возможность убегать, я убегу, и там всё зависит от меня, забью или нет. На большинство я не выхожу, но у ребят есть комбинации, они стараются улучшать их на каждой тренировке. В целом получается неплохо. Все работают над неравными составами.

У нас одна схема, мы с начала сезона играем по этой системе, как бы не менялись игроки или тренерский штаб, мы чётко знаем, что надо делать. У нас здоровый коллектив, конкуренция всегда приветствуется, и неважно, молодой ты или старый. Ребята зашли в пандемию, кто-то хорошо себя проявил, они остались в составе, помогали команде.

Совет молодым ребятам? Главное правильно настроиться, выходить без паники, делать своё дело. Игра не меняется, просто цена ошибки возрастает. Тот, кто будет меньше ошибаться, будет владеть инициативой и побеждать. Есть тонкие моменты, где надо соблюдать законы хоккея – не терять на синей линии, вовремя меняться, и так далее», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.