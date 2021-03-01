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Стали известны сочетания «Ак Барса» перед стартом серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

Стали известны сочетания «Ак Барса» перед стартом серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0
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«Ак Барс» проводит вторую открытую тренировку в этом сезоне для представителей СМИ, сообщает «Спорт-Бизнес Online». Тренировка проходит в преддверии старта серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо». Игроки вышли на лёд в следующих сочетаниях:

Вратари: Адам Рейдеборн, Тимур Билялов, Артур Ахтямов
Зелёные: Тревор Мерфи – Альберт Яруллин, Найджел Доус – Стефан да Коста – Виктор Тихонов
Желтые: Дмитрий Юдин – Роман Рукавишников, Михаил Глухов – Александр Бурмистров – Артем Лукоянов
Красные: Андрей Педан – Кристиан Хенкель, Харри Песонен – Патрис Кормье – Кирилл Петров
Синие: Никита Лямкин – Даниил Журавлев, Станислав Галиев – Артем Галимов – Дмитрий Воронков
Белые: Микаэль Викстранд, Роман Любимов – Михаил Фисенко – Илья Сафонов, Данис Зарипов.

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