Стали известны сочетания «Ак Барса» перед стартом серии плей-офф КХЛ с «Торпедо»

«Ак Барс» проводит вторую открытую тренировку в этом сезоне для представителей СМИ, сообщает «Спорт-Бизнес Online». Тренировка проходит в преддверии старта серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо». Игроки вышли на лёд в следующих сочетаниях:

Вратари: Адам Рейдеборн, Тимур Билялов, Артур Ахтямов

Зелёные: Тревор Мерфи – Альберт Яруллин, Найджел Доус – Стефан да Коста – Виктор Тихонов

Желтые: Дмитрий Юдин – Роман Рукавишников, Михаил Глухов – Александр Бурмистров – Артем Лукоянов

Красные: Андрей Педан – Кристиан Хенкель, Харри Песонен – Патрис Кормье – Кирилл Петров

Синие: Никита Лямкин – Даниил Журавлев, Станислав Галиев – Артем Галимов – Дмитрий Воронков

Белые: Микаэль Викстранд, Роман Любимов – Михаил Фисенко – Илья Сафонов, Данис Зарипов.