«Вы раскачиваете обстановку». Знарок ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Панарину

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок ответил на вопросы журналистов перед стартом серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА, в частности прокомментировав информацию об интересе московского клуба к нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину.



«Вбросы про Панарина в «Спартаке»? Вы, наверное, по-другому хотели задать вопрос? Я готовлюсь к плей-офф, а вы сейчас раскачиваете обстановку.



Что касается противостояний между болельщиками, то вам лишь бы куда-то залезть. Всегда так было и всегда так будет. Во всех противостояниях. Естественно, мы готовы. Те болельщики, которые нас уважают и любят, всегда останутся вместе с командой. Бывают и удачи, и неудачи. Мы максимально готовимся к играм, чтобы порадовать наших болельщиков», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что во время выезда подмосковной команды в Ригу в 2011 году Панарин избил в баре девушку. После этого Панарин ушёл в отпуск, а в одном из СМИ появилась информация, что «Рейнджерс» могут выкупить контракт российского форварда, после чего он продолжит карьеру в «Спартаке».