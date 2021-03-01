Квартальнов: «Торпедо» — игровая команда, она любит играть в хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Торпедо» рассказал о готовности команды.

«Команда хорошо готова. Мы шли к этому весь год – мы готовы к первому раунду. Перед плей-офф была скрупулёзная работа, но мы не оправдываемся. Мы должны были сыграть лучше. Где-то что-то не получилось: большинство не работало, где-то нужно было забить. Последней шайбы не хватало – её не было и в последнем матче регулярного чемпионата. Но всё это позади – впереди плей-офф.



Мы много играли с «Торпедо». Согласен, там игровая команда – она любят играть в хоккей. Мы знаем и сильные, и слабые их стороны. Это очень интересная команда. И в обороне, и в атаке играют креативные ребята. С ними надо сыграть плотнее, потому что ребята умеют играть в хоккей. Нам надо будет постараться, чтобы их нейтрализовать», — цитирует Квартальнова „Спорт Бизнес Online“.