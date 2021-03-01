Квартальнов рассказал о травме Зарипова и назвал вратаря «Ак Барса» на старт плей-офф
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов в преддверии старта первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Торпедо».
«Как состояние Зарипова? Данис сегодня тренировался впервые за неделю – у него была небольшая пауза из-за повреждения. Он сейчас готовится и будет играть.
Кто начнёт плей-офф в воротах? Рейдеборн. Есть ли понимание того, как будем делить игровое время между вратарями? Понимание всегда есть. Начнёт Адам, а дальше будем смотреть и решать», – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».
В минувшем регулярном чемпионате Рейдеборн провёл 29 матчей, в которых в среднем пропускал по 1,82 шайбы за матч и отразил 93,1 процента бросков.
Квартальнов выбрал Рейдеборна, но швед не тащит. Почему россияне должны сидеть в запасе?
Пока швед пропускает не самые сложные шайбы в матчах за «Ак Барс», лучший голкипер прошлого сезона наблюдает за играми со скамейки.
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