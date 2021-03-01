Торторелла — о возможном увольнении из «Коламбуса»: никогда не переживаю по этому поводу

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла сообщил, что не боится увольнения из клуба.

«Знаете, я вообще никогда не переживаю по этому поводу. Стараюсь делать свою работу как можно лучше. Если мою судьбу решают другие, это будет их выбор. А я не беспокоюсь. Делаю своё дело, стараюсь как можно лучше готовить команду и руководить её игрой», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ в русской версии.

Поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (1:3) стало для «Блю Джекетс» пятым подряд. В последних восьми встречах «Коламбус» одержал всего одну победу. Американская команда занимает пятое место в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф уже на шесть очков.