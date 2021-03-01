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Кто из фаворитов Кубка Гагарина первым вылетит из плей-офф?

Кто из фаворитов Кубка Гагарина первым вылетит из плей-офф?
Хоккей / КХЛ 0

В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Обладателем Кубка Континента стал ЦСКА, который в заключительном матче регулярки обыграл казанский «Ак Барс» (1:0). Розыгрыш Кубка Гагарина стартует завтра, 2 марта.

Календарь и расписание матчей розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2020/2021

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из фаворитов Кубка Гагарина первым вылетит из плей-офф?».

Принять участие в опросе можно в Quiz.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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