Кто из фаворитов Кубка Гагарина первым вылетит из плей-офф?
В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат. Обладателем Кубка Континента стал ЦСКА, который в заключительном матче регулярки обыграл казанский «Ак Барс» (1:0). Розыгрыш Кубка Гагарина стартует завтра, 2 марта.
Календарь и расписание матчей розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2020/2021
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из фаворитов Кубка Гагарина первым вылетит из плей-офф?».
Принять участие в опросе можно в Quiz.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
Дадут ли явные аутсайдеры бой грандам КХЛ? Разбор пар плей-офф на Западе
Сергей Гимаев-младший оценил шансы Знарка с ЦСКА, назвал главные козыри СКА и отметил системность Крикунова со Скабелкой.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
18:25
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:35
-
16:19
-
15:45
-
15:19
-
15:05
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:35
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:00
-
09:51
-
09:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам