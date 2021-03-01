Найт: «Автомобилист» — отличный вызов для «Авангарда». Мы очень хорошо готовы к плей-офф

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

«Все ждут с нетерпением старт плей-офф, каждый игрок именно к этому идёт весь год. Думаю, что мы готовы очень хорошо. Мы встречаемся с сильным соперником, легко нам не будет, но это отличный вызов для «Авангарда».

Действительно, игра против Дацюка — это хороший вызов. Павел очень грамотный и сильный игрок, он обращает внимание на все мелочи и нюансы на льду. Но в плей-офф нужно играть против любого соперника, это время тем и замечательно.

Секач катался после долгого перерыва? Да, насколько я знаю, Иржи хорошо себя чувствует. Думаю, если он готов к возвращению на лёд, это будет прекрасным усилением для нашей команды», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.