«Куньлунь» расторг контракты с Торопченко, Стариковым, Бакановым и Коллинзом

«Куньлунь Ред Стар» расторг контракты с четырьмя хоккеистами, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Китайский клуб покинули Алексей Торопченко, Лев Стариков, Андрей Баканов и Шон Коллинз.
В нынешнем сезоне 21-летний Торопченко принял участие в 45 матчах, забив забросив семь шайб и отдав четыре результативные передачи. Форвард выступал за китайский клуб на правах аренды из системы «Сент-Луис Блюз».
20-летний Стариков за 49 матчей забил один гол при показателе полезности «-12». 18-летний Баканов провёл в регулярном чемпионате 32 игры и набрал 5 (4+1) очков. В активе 32-летнего Коллинза 7 (2+5) очков в 29 матчах.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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