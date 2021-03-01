Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» представил проморолик к старту розыгрыша Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» представил проморолик к старту розыгрыша Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Уфимский «Салават Юлаев» представил проморолик к стартующему завтра, 2 марта, розыгрышу Кубку Гагарина.

«Мы искренне радуемся победам. Нам не жаль голоса, нервов и эмоций. Мы верим в вас, когда никто не верит. Наша поддержка помогает вам преодолевать трудности. Мы — это одна большая семья», — говорится в сообщении уфимского клуба.

Видео можно посмотреть на официальной странице «Салавата Юлаева» в «Инстаграме».

По итогам минувшего регулярного чемпионата уфимский клуб расположился на четвёртом месте турнирной таблицы Восточной конференции, заняв второе место в дивизионе Чернышёва. В первом раунде плей-офф команда Томи Лямся встретится с челябинским «Трактором». Расписание матчей: 3 марта, 5 марта, 7 марта, 9 марта и, если потребуется, 11 марта, 13 марта, 15 марта.

У «Трактора» есть всё, чтобы пройти Уфу? Козыри и проблемы клубов Востока в плей-офф КХЛ
В других парах конференции сенсации ждать сложнее.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021