«Салават Юлаев» представил проморолик к старту розыгрыша Кубка Гагарина

Уфимский «Салават Юлаев» представил проморолик к стартующему завтра, 2 марта, розыгрышу Кубку Гагарина.

«Мы искренне радуемся победам. Нам не жаль голоса, нервов и эмоций. Мы верим в вас, когда никто не верит. Наша поддержка помогает вам преодолевать трудности. Мы — это одна большая семья», — говорится в сообщении уфимского клуба.

Видео можно посмотреть на официальной странице «Салавата Юлаева» в «Инстаграме».

По итогам минувшего регулярного чемпионата уфимский клуб расположился на четвёртом месте турнирной таблицы Восточной конференции, заняв второе место в дивизионе Чернышёва. В первом раунде плей-офф команда Томи Лямся встретится с челябинским «Трактором». Расписание матчей: 3 марта, 5 марта, 7 марта, 9 марта и, если потребуется, 11 марта, 13 марта, 15 марта.