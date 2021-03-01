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Рижское «Динамо» расторгло контракты с Налимовым, Сундом и Майоне

Рижское «Динамо» расторгло контракты с тремя хоккеистами, информирует пресс-служба латвийского клуба в «Твиттере». Команду покинули Иван Налимов, Тони Сунд и Мэтью Майоне.

26-летний Налимов принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, одержав две победы и не оформив ни одного «сухаря». Голкипер отражал 87,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,58. Россиянин продолжит карьеру в Северной Америке.

25-летний Сунд за 34 матча отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-8». Финский защитник будет выступать в Швейцарии.

В нынешнем сезоне 30-летний Майоне принял участие в 41 матче, забросив четыре шайбы и отдав 11 результативных передач.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов провёл по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.