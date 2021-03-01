Юный хоккеист, впавший в кому после силового приёма соперника, выписан из больницы

Защитник детской команды «Пингвины» Семён Жорин, получивший серьёзную травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, был выписан из больницы с диагнозом ушиб мягких тканей. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта.

27 февраля «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли соперникам со счётом 1:21. В первом периоде юного спортсмена толкнул хоккеист из другой команды, в результате чего мальчик упал и сильно ударился головой о борт. Подросток впал в кому, которая продлилась почти сутки.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея России изучит обстоятельства ситуации, которая стала причиной травмы юного хоккеиста. Специалистами ФХР будет проведён разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.