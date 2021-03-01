Юный хоккеист, впавший в кому после силового приёма соперника, выписан из больницы

Защитник детской команды «Пингвины» Семён Жорин, получивший серьёзную травму в матче Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения, был выписан из больницы с диагнозом ушиб мягких тканей. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта.
27 февраля «Пингвины» встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли соперникам со счётом 1:21. В первом периоде юного спортсмена толкнул хоккеист из другой команды, в результате чего мальчик упал и сильно ударился головой о борт. Подросток впал в кому, которая продлилась почти сутки.
Ранее стало известно, что Федерация хоккея России изучит обстоятельства ситуации, которая стала причиной травмы юного хоккеиста. Специалистами ФХР будет проведён разбор эпизода со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.
- 1 марта 2021
-
21:17
-
20:58
-
20:38
-
19:59
-
19:38
-
19:13
-
18:35
-
18:25
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:46
-
17:28
-
16:48
-
16:35
-
16:19
-
15:45
-
15:19
-
15:05
-
14:30
-
14:11
-
14:00
-
13:40
-
13:34
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:35
-
12:11
-
12:03
-
11:50
-
11:25